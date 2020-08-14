أول تعليق من الزمالك: من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقال أنور خلال ظهوره في برنالمج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين: "رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه". 

وتابع عضو مجلس الادارة: "رمضان لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك".

ويذكر أن رمضان صبحي رفض البقاء فى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة واقترب من الإنضمام لفريق بيراميدز حسبما أكد مسؤولي القلعة الحمراء أن رغبة اللاعب هي اللعب لبيراميدز.

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