عمرو الليثي ناعيا سمير الإسكندراني: كان عاشقا لتراب وطنه ومخلصا لفنه
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:40 ص
نعي الاعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب القدير سمير الاسكندراني والذي وافته المنية داعيا الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته
وقال الليثي فقدنا قامة فنية وانسانية كبيرة لفنان عاشق لتراب وطنه مخلصا لفنه صاحب رؤية مستنيرة ومثقفة ، وله العديد من البطولات خارج الوسط الفني
رحم الله الفنان القدير سمير الاسكندراني واسكنه فسيح جناته
ويذكر ان الاعلامي د. عمرو الليثي قد اجري اخر حوارا تليفزيونيا مع الفنان القدير سمير الاسكندراني قبل رحيله حيث كشف العديد من الاسرار والبطولات حول مسيرته الفنية والانسانية