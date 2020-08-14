عمرو الليثي ناعيا سمير الإسكندراني: كان عاشقا لتراب وطنه ومخلصا لفنه





نعي الاعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب القدير سمير الاسكندراني والذي وافته المنية داعيا الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته





وقال الليثي فقدنا قامة فنية وانسانية كبيرة لفنان عاشق لتراب وطنه مخلصا لفنه صاحب رؤية مستنيرة ومثقفة ، وله العديد من البطولات خارج الوسط الفني





رحم الله الفنان القدير سمير الاسكندراني واسكنه فسيح جناته



