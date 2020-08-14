بعد عرضه لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يشاهد مع أسرته فيلمه الجديد "الحارث" (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاهدة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم"الحارث"، الذي عرض لأول مره الليلة عبر المنصة الإلكترونية "شاهد vip".

حيث نشر أحمد، مقطع فيديو جديد له مع زوجته نادية وبعض أصدقائه، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي، على مقطع الفيديو قائلًا: "لسه مِتفَرَّجين علي الحارث..أنا وناديه ونادر وهاجر وميسي".

فيلم "الحارث" تدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وأسماء أبو اليزيد وأحمد الفيشاوي.

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