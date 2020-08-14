إليسا تقترب من 3 ملايين مشاهدة بأغنية "أنا شبه نسيتك" (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" لـ المطربة إليسا، نجاحا كبيرا منذ طرحها على قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهيبر "يوتيوب".

واقتربت أغنية "أنا شبه نسيتك" من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بعد اسبوع فقط من طرحها، وهى من كلمات أمير طعيمة، والحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم

كلمات الأغنية
" أنا شبه نسيتك.. تقريبا كده بفتكرك.. على فترات متباعدة.. أنا شبه نسيتك قلبي فـ نسيانك ما بقاش.. محتاج أي مساعدة، تلقائي وبالوقت الوجع اللي انا فيه بيروح.. وبدأت ألاقي حاجات في حياتي كتيرة أهم.. مش بشغل بالي فـ جزء بسيط مجروح في الروح ده ما فيش جرح بيفضل مفتوح لازم بيلم".

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