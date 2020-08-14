مدحت صالح يشدو بروائعه في حفله بدار الأوبرا (صور)





أهدى مساء أمس النجم مدحت صالح، جمهوره باقة من أجمل اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد خلال حفله الجديد الذى أحياه ‏فى الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الاوبرا بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.





وقدم باقة كبيرة من أجمل أغانيه منها" ‏أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدي".





وقدم أحدث اعماله ‏وهى بعنوان قربلى والتى تعاون فيها مع شركة مزيكا، هذا الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.



