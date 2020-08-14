عاجل.. أول رد رسمي لمحمد رشاد على خبر انفصاله من مي حلمي





وعلق محمد، على الصورة قائلًا "ناس كتير من أصدقائى كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شىء فى الأول والآخر نصيب..وربنا يوفق الجميع".





كان الثنائي قاما بفسخ زواجهما ليلة الزفاف قبل أن يعودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.





وكان خبر انفصال الثنائي انتشر منذ ساعات قليلة عبر المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا.





وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.

أعلن المطرب محمد رشاد، خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية مي حلمي، وذلك بعد زواج استمر عام، وذلك من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".