صفاء أبو السعود: الفنان سمير الإسكندراني رمز وطني وفني لن يتكرر

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني والوطني.





وقالت أبو السعود، أن الفنان الراحل رمز من الرموز الفنية والوطنية وأيضا الإنسانية التي لن تتكرر، فكان إلى جانب مسيرته الفنية في مجال الطرب، فنانا تشكيليا تتلمذ على يد الفنان الكبير حسين بيكار.



