صفاء أبو السعود: الفنان سمير الإسكندراني رمز وطني وفني لن يتكرر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني والوطني.

وقالت أبو السعود،  أن الفنان الراحل رمز من الرموز الفنية والوطنية وأيضا الإنسانية التي لن تتكرر، فكان إلى جانب مسيرته الفنية في مجال الطرب، فنانا تشكيليا تتلمذ على يد الفنان الكبير حسين بيكار.

 وأكدت أن الجميع يشهد الجميع بوطنيته وأخلاقه الرفيعة، رحم الله الفنان والإنسان العظيم سمير الإسكندراني، بما قدم للوطن والفن والحياة.

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