مقتل شاب على يد زوج شقيقته بالدقهلية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:30 ص
الشاب القتيل
الشاب القتيل
محمد كشك
لقى شاب بالعقد الثالث من عمره مصرعه طعنا على أثر خلافات عائلية بقرية سماحة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بوصول جثمان محمد سعد السعيد 22 سنة، مقيم سماحة مركز أجا لمستشفى أجا المركزي جثة هامدة مصاب بعدة طعنات أودت بحياته.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الشاب وزوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بينهما قام على إثرها زوج شقيقته بطعنه بآلة حادة بالبطن مما أدى لوفاته في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

السيطرة على حريق بالدقهلية
في سياق منفصل، نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمدارس الهدى والنور بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. 

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمدارس الهدى والنور بمدينة المنصورة. 

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المناطق المجاورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة ومعرفة سبب الحريق.

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