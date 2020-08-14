بعد وفاته... تعرف على قصة الفتاة التي كسرت قلب سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

توفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندراني، وذلك عن عمر ناهز الـ82 عاما،بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأغاني الوطنية، بعد صراع طويل مع المرض. 

وأحب سمير الإسكندراني، في حياته فتاة تدعى بولندا، وعندما عاد من إيطاليا كان يريد رؤية بولندا ولكنه علم أنها سافرت مع صديقها القديم ليتزوجا في أوروبا، وكان هذا الأمر له صدمة كبيرة.

وبعدها انكسر قلب الإسكندراني وغامره الحزن؛ لكنه قرر أن يتجاوزها ويكمل حياته ويسعى في حلمة ويستكمل في أمله.


يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.




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