والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية "دمشلى": "فرق الإنقاذ وصلت قبلنا"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:31 ص
المعدية الغارقة
المعدية الغارقة
كـسـاب أحـمـد
أشاد عبدالله أحمد عبدالقادر، والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية دمشلي بالبحيرة، بدور فرق الإنقاذ في الوصول إلى موقع الحادث وسرعة التعامل مع غرق المعدية وإنقاذ البعض، موضحا: "فرق الإنقاذ والشرطة وصلت قبلنا"، مشيرًا إلى أن السبب وراء حادث الغرق يعود إلى سيارة كانت تنقل سماد كما يقول شهود العيان، و"العربية اللي محملة سماد هي اللي عملت القلق".

وأضاف "عبدالقادر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهات المعنية تعاملت مع الحادث بشكل سريع جدًا، حتى بعد استخراج جثث الغرقى تم استخراج التصاريح وتسهيل عملية دفن جثامين الغرقى، متابعا: "عوزين كوبري سيارات وليس مشاة خاصة في ظل عدم توافر عنصر الأمان في المعديات".

تفاصيل حادث غرق معدية البحيرة
كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صرح أنه تم التنسيق والتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لصرف إعانة بشكل عاجل لأسر ضحايا حادث غرق معدية بقرية دمشلى بكوم حمادة تبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية، والتي غرقت على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

وفي نفس السياق تم يوم الخميس انتشال جثمان أحد ضحايا غرق المعدية ليصبح الإجمالي ٣ ضحايا تم انتشالهم، وجار في الوقت الحالي البحث عن آخر المفقودين، وتم رفع المعدية الغارقة وجميع آثار الحادث.

وبحسب بيان لمحافظة البحيرة، فإنه بمجرد علم المحافظ اللواء هشام آمنة في الساعة الواحدة من صباح الخميس وجه مباشرة قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة لموقع الحادث للإنقاذ وتقديم أوجه الدعم اللازم على الرغم من الانشغال الأمني الذي كان موجود في هذا الوقت حيث كان يوجد أعداد كبيرة في تأمين العملية الانتخابية ولكن فزعت كل الفرق والأطقم على الفور متوجهة لمكان الحادث. 

وفي نفس السياق توجه محافظ البحيرة، إلى مكان الحادث للإشراف على جميع الجهود المبذولة التي تتم لإنقاذ الموقف.

وكشفت المحافظة، أن المعدية صدر لها بالفعل ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ وأن ترخيصها سار لمدة عامين ويتوافر بها جميع الاشتراطات والصلاحيات اللازمة، موضحا أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها حيث كانت تحمل سيارة ربع نقل، بالإضافة سيارة بيدفور المحملة بمواد خاصة ومتعلقة بالزراعة وهذا كله أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

ومن جانبه يتقدم محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بخالص العزاء لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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