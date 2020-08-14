"الإبراشي" يعرض صورة حصرية لـ"حفيد مؤسس قطر المعتقل داخل سجون الدوحة"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي ، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، صورة حصرية حفيد طلال بن عبدالعزيز آل ثاني مؤسس قطر، المعتقل داخل السجون القطرية من قبل تميم بن حمد.





وأكد " الإبراشي "، أن أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، خصت برنامج "التاسعة"، بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا في ملامح الوجه والجسد، بسبب التعذيب الذي تعرض له.





ولفت " الإبراشي "، إلى أن النظام القطري تخلى عن أبنائه بل ويطاردهم، فليس بالغريب عليه أن يتبع أجندة تخريبية لتفكيك الدول العربية ونشر الإرهاب والتطرف بها.





هذا، وتبدأ الولايات المتحدة الأميركية بالنظر في سلوك قطر وإخضاعها لعمليات التدقيق تمهيدا لإجراءات أشد خطورة بعد توارد التقارير عن تمويلها للمنظمات الإرهابية حول العالم آخرها ما كشفته "فوكس نيوز" عن تمويلها ميليشيات حزب الله.





مشرعون جمهوريون كبار وجهوا خطابا إلى وزارة العدل يطلبون منها تسجيل شبكة "الجزيرة" القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل، كما اتهم الخطاب قطر بتمويل الإرهاب وإثارة زعزعة استقرار المنطقة وإيواء قادة الحركات الإرهابية، كما ذكرت قناة مداد نيوز السعودية.





وسخروا من تغطية الإعلام القطري للأحداث بالعالم مقارنة بتجاهل ما يحدث في قطر واستشهدوا بقانون قطري يجرم أي تغطية إعلامية تثير استقرار البلاد.



