عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي









اقترب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي انتهت إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي من الإنضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للحصول علي خدمات حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما قاموا بجس نبض اللاعب بشأن رغبته في التواجد مع الفريق من عدمها.





مسؤولو نادي بيرامديز اكتشفوا أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، لا يتضمن أية شروط جزائية، لكنهم حصلوا علي نسخة من عقد اللاعب لايجاد أية ثغرة قانونية قد تسهل مهمتهم في الحصول علي خدمات فتحي.



