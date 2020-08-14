سر الشائعة التي تتسبت في تقديم سمير الإسكندراني بلاغا للنائب العام

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توفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندراني، وذلك عن عمر ناهز الـ82 عاما،بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية، بعد صراع طويل مع المرض.



وأثيرت الكثير من الشائعات عن سمير الإسكندراني في حياته، عن وفاته مما جعله يلجأ إلى النائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.



يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.



