السودان: غير مقبول ربط اتفاق سد النهضة بحصص المياه

قال مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، مساء اليوم، على أنه من الضروري التوصل لاتفاق كامل ويكون ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، ويشمل أيضًا المشاريع المستقبلية على مياة النيل الأزرق.

وأضاف مجلس الأمن السوداني أن هذا الاتفاق لا مناص عنه، لتقليل المخاطر على سد الرصيرص والحد من التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وأن أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.

ودعا المجلس، كافة قطاعات الشعب السوداني الى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى، وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.

وأشاد المجلس بالفريق السوداني المفاوض والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات ، والتي وجدت التقدير من المجتمعين الدولي والإقليمي.