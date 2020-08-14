رسالة زوجة حفيد مؤسس قطر لحكام الدوحة (فيديو)

قالت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبدالعزيز آل ثاني مؤسس قطر، إنها لم تعد تثق في النظام القطري الذى يعمل على تعذيب زوجها داخل المعتقل، بدون أي ذنب أقترفه، مشرة إلى أنها مطاردة الآن في ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي يتعرضون لها، وتابعت:" لا أثق فيهم ولا في الديوان الملكي".





وأضافت "أريان"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أبنائها الثلاثة "عبد الله 8 سنوات، وأحمد 7 سنوات، العنود 11 عام"، يريدون رؤية والدهم ولكن حكام قطر يرفضون الإفراج عنه تمامًا.





وشددت "أريان"، على النظام القطري ، يعمل لا يهتم بمطالب واحتياجات الشعب القطري ، ودائمًا احتياجات الشعب مهمشة، ووجهت رسالة لحكام قطر، قالت خلالها: "اتقوا الله لأن الظلم ظلمات.. وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى".





هذا، وتبدأ الولايات المتحدة الأميركية بالنظر في سلوك قطر وإخضاعها لعمليات التدقيق تمهيدا لإجراءات أشد خطورة بعد توارد التقارير عن تمويلها للمنظمات الإرهابية حول العالم آخرها ما كشفته "فوكس نيوز" عن تمويلها ميليشيات حزب الله.





مشرعون جمهوريون كبار وجهوا خطابا إلى وزارة العدل يطلبون منها تسجيل شبكة "الجزيرة" القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل، كما اتهم الخطاب قطر بتمويل الإرهاب وإثارة زعزعة استقرار المنطقة وإيواء قادة الحركات الإرهابية، كما ذكرت قناة مداد نيوز السعودية.





وسخروا من تغطية الإعلام القطري للأحداث بالعالم مقارنة بتجاهل ما يحدث في قطر واستشهدوا بقانون قطري يجرم أي تغطية إعلامية تثير استقرار البلاد.



