تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


يواجه نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة مانسشتر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، جارسيا، لابورت، والكر.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فيرناندينو.

خط الهجوم: برناندو سيلفا، جيسوس، رحيم ستيرلينج.

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