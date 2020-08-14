بعد وفاته.. تعرف على تفاصيل رحلة صراع سمير الإسكندراني مع المرض

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

توفي منذ ساعات قليلة الفنان سمير الإسكندراني، وذلك عن عمر ناهز الـ82 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية، بعد صراع طويل مع المرض. 

وتعرض الفنان سمير الإسكندراني لوعكة صحية العام الماضي، وتم نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم له، فيما وقرر الأطباء بعدها ضرورة التدخل الجراحي، لأنه كان يعاني من مشاكل في الكلى والبروستاتا.

وقام سمير الإسكندراني بعمل عملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس التخصصي، في منتصف العام الماضي 2019، وتمت العملية بنجاح وخرج بعدها من المستشفى. 

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

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