"مو ضروري" لماجد المهندس تقترب من 25 مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حققت أغنية "مو ضروري" للفنان العراقي ماجد المهندس، نجاحا كبيرا منذ طرحها في 2 يوليو الجاري عبر القناة الرسيمة لشركة روتانا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحصدت الأغنية حتى الان نحو 24 مليونًا و765 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

في سياق متصل، كانت أغنية هتان، لـ ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "الليالي برد واشواقي هبوب.. والشتا يذبح واشوفك باوله.. ياغناة الروح ماغيرك ينوب.. والتعب راحة معك واستسهله.. وانت في صدري مقدر ومحسوب.. وبعيوني لك مقام ومنزله.. جيت لك ولهان وعيونك دروب.. ماحسبت حساب دربك ما اطوله".

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