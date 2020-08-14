مصطفى الفقي يكشف ماذا قال له الشعراوي عندما خرج من الرئاسة (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:04 ص
الشعراوي
الشعراوي
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، أنه عندما خرج من الرئاسة اتصل الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه هاتفيا، وأخبره أنه أعد له حفل تكريم في منزل أحمد عبدالله طعيمة وزير الأوقاف بالزمالك.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "الشعراوي قالي أنت كنت كالزهرة في مستنقع فأنقذك الله، فقولتله بلاش الكلام ده"، مشيرا إلى أن الشعراوي كان خفيف الظل.

وأضاف أن الشعراوي كان متحدث ويجذب له الجماهير، لافتا إلى أن عمر الشريف أخبره في عيد ميلاده الـ 75 أنه كان يعشق الشعراوي، وكان يريد أن يقدم فيلم عنه.

وفي تصريحات سابقة قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، أنه لم يسعى للحصول على منصب وزير الخارجية، ويرى نفسه غير مناسبا لهذا المنصب، وكان يفضل وزارة الثقافة عن الخارجية، معقبا: "أنا مش اكسلانس، ولا حرفي دبلوماسي"، لافتا إلى أنه كان يرى أن منصب أمين عام جامعة الدول العربية يناسبه.

وقال "الفقي"، إنه يرى نفسه شبيها لنموذج أسامة الباز، منوها بأن وزارة الخارجية لم تعرض على الباز، مضيفا: "الباز مرة قالي أن حافظ الأسد سأله ليه مش بتقبل وزارة الخارجية، فرد عليه وقاله عايزا أكون زي الريس".

وكشف سبب عدم عرض حقيبة الخارجية على أسامة الباز، قائلا: "مبارك يعتقد أن العمل بجانبه شرف لا يضاهيه شرف، وزير إيه، وأن الشغل معه يجعل الشخص تحت الأضواء".

و كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يداعبه بسبب كثرة انتقاده للسياسة التعليمية، وقال له: "انت طول النهار تنتقد السياسة التعليمية تيجي تشتغل وزير تعليم".

وأشار "الفقي"، "مبارك كان بيهزر عشان أقوله أيوة، يقولي إيه مش عاجبك الشغل معانا"، مشيرا إلى أن مبارك لم يكن سهلا، ولكنه كان لطيف المعشر، ولديه عشم بمن يثق بهم.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، "كان منفتح ومتحدث، وبيفتح قلبه للي بيثق فيهم".

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