كارتيرون يطلب عودة مساعده لجهاز الزمالك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي خلاف

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة سامي الشيشيني إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

عودة سامي الشيشيني إلى الزمالك

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون يريد التواصل مع سامي الشيشيني من أجل طلب عودتع إلى الجهاز الفني من جديد.

وأوضحت المصادر أن حسم مصير عودة سامي الشيشيني يأتي بعد موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك، ليقترب من العودة لمنصب المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأبيض.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعادل، إيجابيا مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس، في الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون سامي الشيشيني الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)

منذ ساعة و 27 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 5 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 12 ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - قرار نهائي.. كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

بناء على طلبات كارتيرون.. 3 معارين يقتربون من العودة إلى الزمالك

أول رد فعل من كارتيرون بعد استقالة سامي الشيشيني

قائد الزمالك السابق يقترب من خلافة الشيشيني في جهاز كارتيرون

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار بهذا القرار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

12:01 ص

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان