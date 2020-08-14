"لينا راقصة" لكارمن سليمان التريند التاسع على "اليوتيوب"

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حققت أغنية "لينا رقصة" للفنانة كارمن سليمان، نجاحا كبيراً، حيث تصدرت التريند رقم 9 بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية بموقه الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"





حققت الأغنية ربع مليون مشاهدة حتى الآن، تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".





يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".



لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".





يذكر أن أغنية "لينا رقصة" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.



