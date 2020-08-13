موعد مواجهة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج في دوري الأبطال

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
محمود صبري


ضرب نادي لايبزيج الألماني موعد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة دراماتيكية .


وحققت الثيران الحمراء الفوز علي ألروخيبلانكوس بهدفين مقابل هدف نظيف ، حيث أفتتح لايبزيج النتيجه في الدقيقة 50 عن طريق داني أولمو ، وعادل أتلتيكو مدريد النتيجه من ركله جزاء، في الدقيقة 71 عن طريق البرتغالي جواو فيليكس ، فيما أعطي تايلر ادامس بطاقة العبور للفريق الألماني في الوقت القاتل في المباراة .


وكان باريس سان جيرمان قد تأهل مسبقاً علي حساب أتلانتا الإيطالي بعدما قلب تأخره بهدف ، الي فوز مثير في الدقائق الأخيرة من اللقاء .


ويُقام لقاء لايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء المقبل 18 أغسطس في البرتغال .

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