تعرف على آخر أعمال سمير الاسكندراني قبل وفاته

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
توفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندراني، وذلك عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية.


وكان لسمير الإسكندراني الكثير من الأغاني الناجحة ومنها مشاركته فى أوبريت "تسلم الإيادى" عقب ثورة يونيو 2013، وقد شارك فيه عدد من المطربين منهم إيهاب توفيق، غادة رجب، ومصطفى كامل، ونادية مصطفى، حكيم، وغيرهم.


يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

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