وزير العدل اللبناني السابق: لا أثق بالطبقة السياسية المشاركة في تحقيق مرفأ بيروت

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال اللواء شرف الريفي وزير العدل اللبناني السابق، إن كواليس دخول شحنة المتفجرات إلى لبنان لازالت غير معلومة حتى الآن.

وأضاف "الريفي"، الذي كان وزيرا للعدل في حكومة تمام سلام عام 2014، والتي شهدت خلال هذه الفترة دخول شحنات نترات الأمونيوم في ميناء بيروت، أنه لم يتلقي اي استدعاء منالمحكمة للادلاء بشهادته حول ملابسات تخزين هذه الشحنة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "نطالب بتحقيق دولي وبشفافية في قضية دخول المتفجرات إلي لبنان".

وأكد الريفي أن ماحدث في لبنان جريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن كل الموقوفين فى حادث انفجار مرفأ بيروت يتم التحقيق معهم حول التقصير الذى أدى للحادث.

وتابع وزير العدل اللبناني: "لاأثق فى الطبقة السياسية التى تشارك فى التحقيق حاليا".



هذا وقال السفير محمد بدر الدين سفير مصر الأسبق لدى لبنان، خلال تصريحات ـعلامية سابقة، إن هناك إشكالات عميقة في الأوضاع الاقتصادية واختناق سياسي كبير في لبنان.

وأضاف بدر الدين،، أن الأوضاع في لبنان بالغة الصعوبة والدقة، لافتًا إلى أن مصر كانت حريصة دوما على أمن واستقرار لبنان، وتنظر إليها على أنها من المحطات الرئيسية في الأمن العربي.


وتابع، أن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري واللبناني، لافتًا إلى وجود علاقات تاريخية ومصاهرات وعلاقات ثقافية بين البلدين.

وأشار، إلى أن الاختلافات الدينية في المجتمع اللبناني جزء من النسيج العربي، موضحًا أن مصر هي البلد الوحيد في العالم التي تربطها علاقات عميقة ووثيقة مع كل الطوائف اللبنانية.



وأردف، أن مصر لا تحاول استغلال أي طائفة لبنانية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الأطراف العربية والدولية سرعة في دعم وإغاثة الشعب اللبناني.



وأوضح، أن الجسر الجوي تعبير عن حرص مصر على تقديم كل العون للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها على خلفية انفجار بيروت.

وفي سياق متصل كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن نيتها ترك لبنان والعيش في بلد آخر.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا ما نرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرًا".


أخبار تهمك

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ ساعة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد رسمي لمحمد رشاد على خبر انفصاله من مي حلمي

منذ 35 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 12 ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ ساعتين و 23 دقيقة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

12:01 ص

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان