أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-8-2020.. المعدن الأصفر يتراجع في بداية التعاملات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة،  ليسجل عيار 21 نحو 865 جنيها مقارنة بمستوى 867 جنيها بمنتصف التعاملات ليخسر جنيهان للجرام في سوق الصاغة ومحلات الذهب ، بالرغم من صعود الذهب العالمي بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار .



أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18 : 741.5 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 : 865 جنيها.
سعر الذهب عيار 24 : 988.5 جنيها.
الجنيه الذهب : 6920 جنيها.


أسعار الذهب العالمي:

قفزت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التراجع الحاد في سعر الدولار الأمريكي.


وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي دون مليون طلب لأول مرة في عهد الوباء.

كما شهدت أسعار الواردات الأمريكية زيادة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

 

واستفاد الذهب مؤخراً من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة للغاية بالإضافة للمخاوف حيال التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفها وباء "كوفيد-19" وسط تزايد عدد الإصابات الجديدة.

 

وحذر مسؤولي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يكون خافتاً حتى يتم احتواء الفيروس.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 21.4 دولار إلى 1970.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة أو ما يوازي 45.78 دولار ليصل إلى 1961.61 دولار للأوقية.

 

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقارن أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 93.248.

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