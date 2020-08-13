عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:34 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
اقترب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي انتهت إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لفريق بيراميدز.

وأعلن النادى الأهلى بالأمس عن رحيل رمضان صبحي وجمع متعلقاته من الفريق وعودته مرة أخري لفريقه الإنجليزي وإبلاغه لمسؤولي القلعة الحمراء برغبته فى الإنتقال لبيراميدز.

وانفرد برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار والذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين، بنشر المستندات الرسمية للعروض التي تلقاها نادي هدرسفيلد الانجليزي سواء من النادي الأهلي أو نادي اسطنبول التركي. 

وجاء العرض الأول من النادي الأهلي  بتاريخ 7-8 وقيمته 2 مليون جنيه استرليني، بالاضافة الي 800 ألف جنيه استرليني كمتغيرات. 

ثاني عرض بعد يومين بتاريخ 9-8 3 مليون جنيه استرليني .. 2 مليون و250 الف قيمة الصفقة + 750 ألف جنيه كمتغيرات 

ثالث عرض بعدها بـ24 ساعة قيمته 3 مليون و 250 ألف جنيه استرليني علي 3 أقساط أول قسط مليون جنيه بتاريخ 1-9-2020.

وثاني قسط مليون جنيه في 1-7-2021.

وثالث قسط مليون و250 ألف في 1-7-2022. 

ووصل نادي هدرسفيلد عرضين أخرين بخلاف النادي الأهلي واحد من نادي إسطنبول باشاكشهر التركي، والثاني من نادي الزمالك بقيمة 3 مليون و600 ألف جنيه استرليني.

فيما جاءت العروض المقدمة للاعب كالتالي:-
عرض النادي الأهلي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.
ونادي إسطنبول باشاكشهر حوالي مليون و650 ألف يورو في الموسم.
ونادي بيراميدز حوالي 33.5 مليون جنيه في الموسم.

عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)
عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)

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رمضان صبحي بيراميدز الزمالك الدوري المصري الأهلي

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