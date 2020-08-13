فكراكي ومش نسياكي يا غالية.. بوسي شلبي تحيي ذكري الأربعين لرحيل رجاء الجداوي





وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، الشهر الماضي جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة.

يحل غداً الأربعين لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، حيث استعادت الإعلامية بوسي شلبي ذكراها بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعبرت بوسي عن حزنها الشديد لرحيلها وكتبت: "غدا الأربعين ندعو لكي كل يوم ، أنتي قلبي فكراكي ومش ممكن انساكي يا غالية، أنتي معي في كل مكان، بحبك وحشتيني، أسالكم الفاتحة".