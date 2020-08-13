باريس سان جيرمان يُعلن عن حجم إصابة لاعبيه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمود صبري


أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشخيص الطبي واخر تطورات لاعبية المصابين وذلك قبل مواجهة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأصدر النادي الباريسي بيان رسمي يُفيد بأصابه الحارس الكوستىيكي كايلو نافاس في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، وسيجرى اختبارات جديدة يوم السبت للوقوف علي الحاله الصحيه له .

وذكرت صحيفة " لو باريزيان " فإن نافاس لن يستطيع الحاق بمواجهة فريقه في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني .

ومن المنتظر أن يحرس عرين الـ PSG الحارس الثاني سيرجيو ريكو الذي شارك في ثماني مباريات فقط هذا الموسم، ولعب بالفعل وفاز في نهائي الدوري الأوروبي مع إشبيلية في 2015.


ومازالت الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق لاعب الوسط ماورو إيكاردي بمواجهة نصف النهائي بعد أن أثبت إصابته في ربلة الساق، وسيتم إجراء تقييم جديد من قبل الطاقم الطبي يوم السبت.


فيما تلقت جماهير الـ PSG اخبار سارة بعد أن كشفت التقارير الطبية إصابة قائد الفريق " تياغو سيلفا " في أوتار الركبة اليمنى لكن الفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي يطمئن،ويقرر مشاركة اللاعب في تشكيل توماس توخيل .


يذكر أن باريس قد استطاع عبور نادي أتلانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد ، وفي إنتظار الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعة و 8 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 10 ساعة

مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ ساعتين و 34 دقيقة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 4 ساعات

إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

منذ ساعة و 10 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 م

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان