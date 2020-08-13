"وحياة من خلقك وحماكي" تحية مدحت صالح لمصر وشعبها من الاوبرا (صور)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
انتهي النجم مدحت صالح، منذ قليل من حفله علي مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، معربا عن سعادته الغامرة بالتواجد بين جمهوره في دار الأوبرا، بعد عودة الأنشطة الإبداعية والفنية وجاء بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.


حيث أكد أن الثقافة المصرية، احرزت سبقا مميزا من خلال مسرح النافورة بالاوبرا الذي اقامته خصيصا لمواجهة الأزمة التي يمر بها العالم، واكد أن دار الأوبرا المصرية تبقى منصة متفردة فى الحياة الفنية والثقافية .


فوسط الحضور الذي التزم بكافة الاجراءات الاحترازية انساب صوت مدحت صالح ليتالق بايقونات من مشواره الفني حيث بدأ بأغنية وحياة من خلقك وحماكي التى قدمها تحية لمصر وشعبها.


وقدم عدد آخر منهم نوري نور، الدنيا علمتني، أنا هوه أنا، البلياتشو، المليونيرات ، كوكب تاني ، قلب واحد ، وعدى الى جانب عدد من اعمال التراث الغنائي لكبار الفنانين منها حبيبي واحشني، تلات سلامات، ياحبيبي رد عليا .

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