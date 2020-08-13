تعرف على حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي والتي ستقام في التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من :-

محمود عاشور حكم ساحة ويساعده يوسف البساطي وأحمد نوفل حكمي مساعد، وطارق سامي حكم رابع، وجهاز جريشة حكم فيديو وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٥٢ نقطهم حيث حقق الفوز في ١٧ مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

أخبار تهمك

مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ 18 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعة و 7 دقيقة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 م

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان