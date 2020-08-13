"بحبكم".. هكذا يختتم مدحت صالح كل أغنية ويحيي جمهوره (صور)

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حرص الفنان مدحت صالح، علي ختام كل أغنية بتوجيه رسالة حب لجمهوره نظرا لتفاعلهم الشديد علي أغانيه حيث يحرص علي قول كلمة 'بحبكم' وقام بتحية جمهوره.





وأحيا مدحت صالح، الحفل بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة، ومنها: "أكيد، وحكاية وردية، ولا تسوى دموع، وحاتكلم، وكوكب تانى، والمليونيرات، وحد يقول لحبيبى، وبحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"، بجانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية.





يذكر أن مدحت قد طرح حديثاً أغنية "قربلي" والتي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: أيمن عز، ألحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق.

