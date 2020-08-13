عقب المراجعة الدورية.. تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهادة الأيزو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
اجتاز المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المراجعة الدورية الأولى لتجديد المواصفة القياسية العالمية (2015: 9001 ISO) والخاصة بالجودة.

ويقضي نظام منح شهادة الأيزو بإعادة تقييم المؤسسات التي تحصل على الشهادة بشكلٍ سنوي، للتأكد من التزامها بتطبيق سياسة الجودة، وفقًا للمعايير المقررة من قبل الهيئة المانحة.

وتمت أعمال المراجعة من قبل الدكتور عصمت دوس المسؤول الإقليمي للهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة Centirior بالشرق الأوسط

كان المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصل فى مارس ٢٠١٦ على شهادة الأيزو (Iso 9001: 2008) والخاصة برضا العملاء، كأول مؤسسة مسيحية في مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية الهامة، فيما حصل المركز أيضا على شهادة الأيزو الخاصة بإدارة الأزمات (Iso 9001: 2015) فى يناير ٢٠١٩.

إقرأ أيضًا.. الكنيسة تحيي الذكرى الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس أسقف ميلانو


تٌحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس والنائب الباباوي في أوروبا.

ورحل الأنبا كيرلس في الرابع عشر من شهر أغسطس عن عمر ناهز 65 عامًا في عام 2017م نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأنبا كيرلس كان متواجدًا الليلة التي تسبق وفاته مع مجمع كهنة الإيبارشية؛ وقضى معهم وقتًا طويلًا إمتد حتى منتصف ليل الإثنين قبل أن يعود لقلايته "سكنه".

وأكد أنه في صباح اليوم التالي تأخر الأنبا كيرلس عن الخروج من قلايته على غير عادته، ولما طال الوقت ذهبوا إلى القلاية وطرقوا بابها ولما لم يرد فتحوا الباب فوجدوه قد توفي".

وحزنت الجالية المصرية في أوروبا علي رحيل هذا الرجل بعد أن تلقوا خبر وفاته في ايطاليا بصدمة كبيرة عبرت عنه بحزنها العميق على فقدان رجل كان دوره نشر السلام والمحبة وتهدئة الخواطر بالكلمات الطيبة النابعة جدورها من السماء.

ونعى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسه قداسة البابا "تواضروس الثاني، مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا ويطلبون عزاءً لمجمع كهنة إيبارشية ميلانو ولكل أبنائه ومحبيه.

ويشارك طاقم الإيطالية جميع المواطنين المصريين، بالأخص المسيحيين والأقباط، حزنهم على فقدان رجل السلام، ونقدم لهم تعازينا الصادقة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولد الأنبا كيرلس، بمدينة سوهاج في 15 أكتوبر 1952 باسم "حليم ناشد أثناسيوس"، وعمل مهندسًا، وترهب بدير البراموس بوادي النطرون، تحت اسم الراهب كيرلس، في 11 يونيو 1979، سيم قسًا في 27 فبراير 1980، كُلف بخدمة الشباب والقرية بالمنيا، اختير لنوال درجة الأسقفية أسقفًا عامًا للخدمة في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، في 22 يونيو 1986.

وتم تجليس الأنبا كيرلس، كأول أسقف قبطي في ايطاليا في 2 يونيو1996، وفي بداية عصر البابا تواضروس الثاني، صدر قرار بابويًا بتعيينه نائبًا بابويًا لأوروبا.

عقب المراجعة الدورية.. تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهادة الأيزو
عقب المراجعة الدورية.. تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهادة الأيزو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المركز الاعلامي الكنيسة القبطية الفجر البابا تواضروس أسقف ميلانو

أخبار تهمك

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ربع ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ أقل من ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 10 ساعة

إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

منذ ساعة و 7 دقيقة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 4 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس 'الإنجيلية' يعزي البابا تواضروس في وفاة مطران البحر الأحمر

الكنيسة تنتفض دفاعا عن البابا تواضروس وتؤكد كذب شائعات عزله

الكنيسة تعلن عن وفاة القمص كيرلس وردي في نجع حمادي

تطورات الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي

بيان عاجل من إيبارشية البحر الأحمر بشأن منع اجتماعات العقيدة

تفاصيل لقاء الأنبا أباكير مع مطران الكنيسة اليونانية بديوكليا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 م

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان