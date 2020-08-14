مصطفى الفقي: "لست اكسلانس لأتولى الخارجية" (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:03 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لم يسعى للحصول على منصب وزير الخارجية، ويرى نفسه غير مناسبا لهذا المنصب، وكان يفضل وزارة الثقافة عن الخارجية، معقبا: "أنا مش اكسلانس، ولا حرفي دبلوماسي"، لافتا إلى أنه كان يرى أن منصب أمين عام جامعة الدول العربية يناسبه.

وقال "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إنه يرى نفسه شبيها لنموذج أسامة الباز، منوها بأن وزارة الخارجية لم تعرض على الباز، مضيفا: "الباز مرة قالي أن حافظ الأسد سأله ليه مش بتقبل وزارة الخارجية، فرد عليه وقاله عايز أكون زي الريس".

وكشف سبب عدم عرض حقيبة الخارجية على أسامة الباز، قائلا: "مبارك يعتقد أن العمل بجانبه شرف لا يضاهيه شرف، وزير إيه، وأن الشغل معه يجعل الشخص تحت الأضواء".

وفي تصريحات سابقة، كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يداعبه بسبب كثرة انتقاده للسياسة التعليمية، وقال له: "انت طول النهار تنتقد السياسة التعليمية تيجي تشتغل وزير تعليم".

وأشار "الفقي"، "مبارك كان بيهزر عشان أقوله أيوة، يقولي إيه مش عاجبك الشغل معانا"، مشيرا إلى أن مبارك لم يكن سهلا، ولكنه كان لطيف المعشر، ولديه عشم بمن يثق بهم.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، "كان منفتح ومتحدث، وبيفتح قلبه للي بيثق فيهم".

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