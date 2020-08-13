بكاء محلل سياسي لبناني على الهواء باستديو "كل يوم" أثناء سماعه أغنية "يا بيروت"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استضافت الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، 3 مواهب غنائية للأطفال "أشرقت وملك وفرح" حيث غنوا "ياست الدنيا يابيروت" للشاعر الكبير نزار قباني.

وتفاعل المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، على الهواء أثناء سماعه أغنية "يا بيروت" بصوت فرح، حيث أجهش بالبكاء، قائلًا إن بيروت ليست مجرد مدينة، بل النور الأول وأول حبيب وعشيق، وأول كل شيء، وستظل أول كل شيء، وفى فترة قصيرة ستعود بيروت لنورها.

بدورها قالت الإعلامية بسمة وهبة،:" نحن معكم ونقف بجواركم بأجمال الأشياء"، مؤكدة دعمها للشعب اللبناني فى أزمته.



هذا وقال السفير محمد بدر الدين سفير مصر الأسبق لدى لبنان، خلال تصريحات ـعلامية سابقة، إن هناك إشكالات عميقة في الأوضاع الاقتصادية واختناق سياسي كبير في لبنان.

وأضاف بدر الدين،، أن الأوضاع في لبنان بالغة الصعوبة والدقة، لافتًا إلى أن مصر كانت حريصة دوما على أمن واستقرار لبنان، وتنظر إليها على أنها من المحطات الرئيسية في الأمن العربي.


وتابع، أن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري واللبناني، لافتًا إلى وجود علاقات تاريخية ومصاهرات وعلاقات ثقافية بين البلدين.

وأشار، إلى أن الاختلافات الدينية في المجتمع اللبناني جزء من النسيج العربي، موضحًا أن مصر هي البلد الوحيد في العالم التي تربطها علاقات عميقة ووثيقة مع كل الطوائف اللبنانية.



وأردف، أن مصر لا تحاول استغلال أي طائفة لبنانية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الأطراف العربية والدولية سرعة في دعم وإغاثة الشعب اللبناني.



وأوضح، أن الجسر الجوي تعبير عن حرص مصر على تقديم كل العون للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها على خلفية انفجار بيروت.

وفي سياق متصل كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن نيتها ترك لبنان والعيش في بلد آخر.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا ما نرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرًا".


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