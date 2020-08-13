المركزي المكسيكي يخفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
قال البنك المركزي المكسيكي في بيان السياسة النقدية الصادر، اليوم الخميس، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 4.5 بالمائة.

وتابع البيان: "بالنظر إلى المخاطر الناتجة عن وباء كورونا بالنسبة للتضخم والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية، تنشأ تحديات رئيسية للسياسة النقدية والاقتصاد بشكل عام، في ضوء الآثار المتوقعة قرر البنك خفض الفائدة".

وقال البنك إن أغلبية الأعضاء وافقوا على خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في حين كان يرى عضوا واحدا تقليص تكاليف الاقتراض بنحو 0.25 بالمائة فقط.

وذكر البنك المركزي: "تشير المعلومات إلى أن النشاط الاقتصادي في المكسيك انكمش بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام حيث اشتدت الآثار السلبية للوباء ورغم التحسن في الذي بدأ في يونيو الماضي نتوقع استمرار مخاطر كبيرة على الجانب السلبي".

وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو المكسيكي أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 22.1933 بيزو.

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