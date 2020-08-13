معجبة تخترق الأمن وتصل لمدحت صالح.. تعرف علي رد فعله!

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اخترقت أحدي معجبات الفنان مدحت صالح، امن دار الأوبرا المصرية وصعدت علي المسرح لالتقاط السيلفي معه وفي لفتة مميزة رفض "صالح" اعتراض الأمن وقام بالتصوير معها.





وذلك خلال حفله المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.







بينما طرحت شركة "مزيكا"، مؤخرا ، أحدث أغنية "سنجل" للفنان المصري مدحت صالح حملت اسم "قربلي".



الأغنية من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، وتدور فكرتها في إطار من الحب والرومانسية.





وقد تم تصوير أغنية "قربلي" داخل أحد ستوديوهات الصوت.





يقول مطلع الأغنية: "مستنى تسمع بس أنا.. مش لاقى كلمة معينة.. توصف حبيبي اللى أنت بتوصلني ليه.. قبلك ماكنتش يوم بميز.. بس حظي أكيد كويس.. عرفت قيمتك غالية عندي قد إيه".



