أول تعليق لماتويدي عقب الإنتقال إلى إنتر ميامي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
محمود صبري


أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع بليز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة إنتقال حر بداية من الموسم المقبل .

وأعرب النجم الفرنسي عن ساعدته بالتعاقد مع النادي الأمريكي، مبديًا رغبه قوية في تحقيق مزيد من النجاح خلاله .

وفي تصريحات نقلها موقع " إنتر ميامي " قال ماتويدي " أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى إنتر ميامي".

واضاف " أنا متحمس للغايه لبدء مسيرتي هنا، ورؤية زملائي الجدد والمشجعين ، آمل أن أبذل قصارى جهدي وأن أعمل بجد ".

وكان ماتويدي قد أعلن عبر حسابه الرسمي علي تويتر الثلاثاء الماضي إنتهاء علاقة مع فريق يوفنتوس بالتارضي ، بعد أن أبدي أندريا بيرلو المدير الفني للسيده العجوز رغبه قويه في التخلص مع لاعب الوسط الفرنسي من أجل خفض معدل الأعمار وبناء فريق مستقبلي لتأمين البيانكونيري.

أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ ساعتين

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 4 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

منذ ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

10:40 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان