أول تعليق لماتويدي عقب الإنتقال إلى إنتر ميامي
الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:03 م
محمود صبري
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع بليز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة إنتقال حر بداية من الموسم المقبل .
وأعرب النجم الفرنسي عن ساعدته بالتعاقد مع النادي الأمريكي، مبديًا رغبه قوية في تحقيق مزيد من النجاح خلاله .
وفي تصريحات نقلها موقع " إنتر ميامي " قال ماتويدي " أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى إنتر ميامي".
واضاف " أنا متحمس للغايه لبدء مسيرتي هنا، ورؤية زملائي الجدد والمشجعين ، آمل أن أبذل قصارى جهدي وأن أعمل بجد ".
وكان ماتويدي قد أعلن عبر حسابه الرسمي علي تويتر الثلاثاء الماضي إنتهاء علاقة مع فريق يوفنتوس بالتارضي ، بعد أن أبدي أندريا بيرلو المدير الفني للسيده العجوز رغبه قويه في التخلص مع لاعب الوسط الفرنسي من أجل خفض معدل الأعمار وبناء فريق مستقبلي لتأمين البيانكونيري.