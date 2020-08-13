أول تعليق لماتويدي عقب الإنتقال إلى إنتر ميامي









أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده بشكل رسمي مع بليز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة إنتقال حر بداية من الموسم المقبل .





وأعرب النجم الفرنسي عن ساعدته بالتعاقد مع النادي الأمريكي، مبديًا رغبه قوية في تحقيق مزيد من النجاح خلاله .





وفي تصريحات نقلها موقع " إنتر ميامي " قال ماتويدي " أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى إنتر ميامي".





واضاف " أنا متحمس للغايه لبدء مسيرتي هنا، ورؤية زملائي الجدد والمشجعين ، آمل أن أبذل قصارى جهدي وأن أعمل بجد ".



