ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
افتتح اليوم الخميس، مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري لكرة القدم، حيث تعادل أسوان مع نادي مصر 1-1، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة سموحة مع المقاولون العرب.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، يليه بيراميدز والزمالك ويمتلك كل منهما 35 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون المركز الرابع برصيد 33 نقطة، ويأتي فريق الإتحاد السكندري خامسًا بـ28 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة عشر من البطولة:-

1- الأهلي – 52 نقطة من 18 مباراة.
2- بيراميدز – 35 نقطة من 19 مباراة.
3- الزمالك – 35 نقطة من 18 مباراة.
4- المقاولون العرب – 34 نقطة من 18 مباراة.
5- الاتحاد السكندري – 28 نقطة من 18 مباراة.
6- سموحة – 26 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 19 مباراة.
8- الانتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 17 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- اسوان – 19 نقطة من 18 مباراة.
14- مصر المقاصة – 17 نقطة من 18 مباراة.
15- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
16- طنطا – 16 نقطة من 19 مباراة.
17- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
18- نادي مصر – 12 نقطة من 17 مباراة

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