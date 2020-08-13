4 مهاجمين في ميزان الأرقام.. من الأحق بقيادة هجوم الأهلي؟





يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي من أزمة هجومية في الفترة الحالية، في ظل تراجع مستوي مروان محسن، وعدم اقتناع الجمهور بأداء السنغالي أليو بادجي حيث لم يقدم أوراق اعتماده حتي الآن منذ إنضمامه لصفوف الفريق الأحمر، بينما لا يزال مصير المغربي وليد أزارو من العودة للفريق غامضا بعد انتهاء إعارته لفريق الإتفاق السعودي.





وظهر هجوم النادي الأهلي بلا مخالب حقيقية خلال مباراة إنبي الأخيرة رغم مشاركة الثنائي مروان محسن وأليو بادجي في المباراة لكنهما لم يقدما المستوي المنتظر منهما ولم يشكلا أي خطورة أو فعالية هجومية على مرمي الفريق البترولي، حتي أن هدفي الفريق بالمباراة سجلهما الظهيرين محمد هاني وعلي معلول.





ويدرس الجهاز الفني للأهلي استعادة خدمات وليد أزارو بعد انتهاء إعارته للإتفاق السعودي لمحاولة تدعيم هجوم الفريق الأحمر بالموسم الجديد، ورشح البعض أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الشاب المعار لفريق الجونة، للعودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل لقيادة الهجوم الأهلاوي بعد تألقه مع الفريق الساحلي في الفترة الماضية.





ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام الرباعي (مروان محسن وأليو بادجي، ووليد أزارو، وأحمد ياسر ريان)، ومن الأحق منهم لقيادة هجوم الفريق الأحمر في الفترة القادمة:-





- مروان محسن:

خاض مروان 71 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات منذ إنضمامه لصفوف الفريق في 2016 بواقع (43 بالدوري الممتاز - 6 بكأس مصر - 18 بالبطولات الإفريقية - 3 بالبطولة العربية - 1 بكأس السوبر)، وسجل مع الفريق الأحمر 18 هدفًا، بينما صنع أكثر من 6 أهداف لزملائه.





- أليو بادجي:

شارك المهاجم السنغالي في 8 مباريات مع الأهلي منذ إنضمامه لصفوف الفريق في الشتاء الماضي (3 مباريات بالدوري - 4 بدوري أبطال إفريقيا - 1 بكأس السوبر)، سجل هدف وحيد وصنع هدفين.





- وليد أزارو:

خاض المهاجم المغربي مع النادي الأهلي 96 مباراة في مختلف البطولات منذ إنضمامه للفريق في صيف 2017 بواقع (44 مباراة بالدوري - 26 بالبطولات الإفريقية - 26 بكأس مصر - 1 بكأس السوبر - 6 بالبطولة العربية)، وسجل 44 هدفًا بقميص الفريق الأحمر بينما صنع لزملائه أكثر من 16 هدفًا.

وشارك ازارو في 7 مباريات مع الاتفاق السعودي سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.





- أحمد ياسر ريان:

المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان المعار لفريق الجونة، لم يحصل على فرصة حقيقة للمشاركة مع المارد الأحمر حيث خاض مع الفريق 6 مباريات فقط (4 بالدوري - 2 بكأس مصر) لم يسجل أهداف وصنع هدف وحيد، بينما شارك في 30 مباراة مع الفريق الساحلي خلال فترة اعارته، وسجل معه 11 هدفًا وصنع هدف وحيد.



