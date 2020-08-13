مصطفى الفقي يكشف رد فعل مبارك على انتقاده السياسية التعليمية (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يداعبه بسبب كثرة انتقاده للسياسة التعليمية، وقال له: "انت طول النهار تنتقد السياسة التعليمية تيجي تشتغل وزير تعليم".

وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "مبارك كان بيهزر عشان أقوله أيوة، يقولي إيه مش عاجبك الشغل معانا"، مشيرا إلى أن مبارك لم يكن سهلا، ولكنه كان لطيف المعشر، ولديه عشم بمن يثق بهم.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، "كان منفتح ومتحدث، وبيفتح قلبه للي بيثق فيهم".

أخبار تهمك

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعة

إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

منذ ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 10 ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

10:40 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان