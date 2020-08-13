مصطفى الفقي يكشف رد فعل مبارك على انتقاده السياسية التعليمية (فيديو)

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كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، أن الرئيس الأسبق مبارك كان يداعبه بسبب كثرة انتقاده للسياسة التعليمية، وقال له: "انت طول النهار تنتقد السياسة التعليمية تيجي تشتغل وزير تعليم".



وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "مبارك كان بيهزر عشان أقوله أيوة، يقولي إيه مش عاجبك الشغل معانا"، مشيرا إلى أن مبارك لم يكن سهلا، ولكنه كان لطيف المعشر، ولديه عشم بمن يثق بهم.



وتابع الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، "كان منفتح ومتحدث، وبيفتح قلبه للي بيثق فيهم".

