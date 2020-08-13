أحمد السبكي: "توأم روحي إهداء للفنانة القديرة رجاء الجداوي"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلن المنتج أحمد السبكي، عن موعد عرض فيلم "توام روحي"، حيث أختار له 19 أغسطس الحالي، والعمل يقوم ببطولته حسن الرداد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويعتبر هذا العمل آخر عمل سينمائي لها.


وأوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر، وعلق قائلاً: "فيلم "توأم روحي " إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".


يذكر أن "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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