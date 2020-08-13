إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
ريهام على

قام الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بجولة ميدانية بشوارع المدينة والقرى لمتابعة الأعمال اليومية، حيث تابع انتظام الأعمال بملف التصالح وتقدم المواطنين لدفع رسوم جدية التصالح، وتسهيلاعلى المواطنين، وجه باستمرارأعمال قبول طلبات التصالح يومي الجمعة والسبت كفرصة أخيرة للمواطنين للاستفادة من قانون التصالح.
ـ استمرار أعمال مبادرة رئيس المركز بتجميل وزراعة الأشجار بشوارع المدينة والقري، حيث تم زراعة أشجار الزينة بطريق ابشواي الفيوم السياحي بالوحدة المحلية بسنرو القبلية ابتداء من عزبة الشهيد احمد رمضان، كما وجه رئيس المركز بدهان ماسورة خط المياه الرئيسية والظاهرة أمام المارة تحسينا للشكل العام، كما تلاحظ وجود غرفة مقامة على مساحة ٤*٤ متر بالطوب البلوك الأبيض بجوار مدرسة الجلالة وتمت الإزالة فورا علي نفقة المخالف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحضور المهندس محمود الجمال، رئيس الوحدة.

حيث تابع رئيس المركز أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري خلال الفترتين الوردية الصباحية والمسائية، ورفع مايزيد عن ٣٥٠ طن قمامة ومخلفات، وكذلك متابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة.

كما تم إزالة ورفع أكثر من ٦٠حالة إشغال طريق وعوائق وتندات وأرصفة مخالفة بالوحدة المحلية بالعجميين، ورفع الأنقاض فورا لمنع إعاقة حركة السير، بحضور الأستاذ محمد رجب جودة، رئيس الوحدة.

وتابع أعمال رفع الأتربة والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وجانبي الطريق بالوحدة المحلية بالنصارية ورش الطرق الترابية، بحضور الأستاذ عاشور حبشي، رئيس الوحدة.

ـ أستلام قطعة أرض بالوحدة المحلية بالخالدية بمساحة نصف فدان تقريبا بغرض إعدادها كمقر لجراج الوحدة عن طريق ايجار رمزي مدفوع مسبقا، بحضور الأستاذ إبراهيم أبو طالب، رئيس الوحدة.

كما وجه رئيس المركز لرؤساء القري بصيانة كافة المعدات المعطلة وإعادة دخولها الخدمة مرة أخري لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة تمت الأعمال خلال جولات ميدانية لرئيس المركز، وتكليفات لكل من الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري، والأستاذ محمود فتح الباب، نائب رئيس المركز لشئون المرافق والنظافة والاشغالات، والأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)
إزالة ورفع 60 حالة إشغال طريق وعوائق مخالفة بقرية العجميين في الفيوم (صور)

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