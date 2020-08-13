برلماني: معدية "دمشلى" على مستوى فني عالي وسبب الغرق سيارة نقل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمود سعد، عضو مجلس النواب، إن سبب غرق معدية "دمشلى"، هو سيارة نقل كان لابد أن تقف فى وسط المعدية ولكنها توقفت فى الجانب الأيمن الخلفى لها، ما تسبب فى اختلال التوازن ومن ثم الغرق، متابعا: "سيارة النقل كانت متجاوزة الحمولة..لكن المعدية أعلى مستوى فنى".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لابد من إلغاء المعدية وسرعة العمل على إنشاء كوبرى للسيارات وآخر للمشاة، معقبا: "سوف اتقدم ببيان عاجل من أجل ذلك".

وأشاد عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل فرق الإنقاذ والشرطة للتعامل مع الحادث، مطالبًا بضرورة تأهيل ربان المعديات من أجل التعامل الفنى عالى المستوى للحفاظ على أرواح المواطنين.


التفاصيل الكاملة لحادث المعدية بالبحيرة

صرح محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق والتعاون مع وزيرة التضامن الإجتماعي د. نيفين القباج لصرف إعانة بشكل عاجل لأسر ضحايا حادث غرق معدية بقرية دمشلى بكوم حمادة تبلغ 20 آلاف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية والتي غرقت على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة

وفي نفس السياق تم اليوم الخميس بالفعل انتشال جثمان أحد ضحايا غرق المعدية ليصبح الإجمالي ٣ ضحايا تم انتشالهم وجارى في الوقت الحالي البحث عن آخر المفقودين وتم رفع المعدية الغارقة وجميع آثار الحادث.

وبحسب بيان لمحافظة البحيرة جاء فيه أنه بمجرد علم المحافظ اللواء هشام آمنة في الساعة الواحدة من صباح الخميس وجه مباشرة قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة لموقع الحادث للإنقاذ وتقديم أوجه الدعم اللازم على الرغم من الإنشغال الأمني الذي كان موجود في هذا الوقت حيث كان يوجد أعداد كبيرة في تأمين العملية الانتخابية ولكن فزعت كل الفرق والأطقم على الفور متوجهة لمكان الحادث. 

وفي نفس السياق توجه محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بالتوجه إلى مكان الحادث للإشراف على جميع الجهود المبذولة التي تتم لإنقاذ الموقف.

كما جاءفي البيان الصادر من محافظة البحيرة أن المعدية صدر لها بالفعل ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ وأن ترخيصها ساري لمدة عامين ويتوافر بها جميع الإشتراطات والصلاحيات اللازمة، وأشار البيان إلى أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها حيث كانت مزودة بعدد سيارة ربع نقل بالإضافة سيارة بيدفور المحملة بمواد خاصة ومتعلقة بالزراعة وهذا كله أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

ومن جانبه يتقدم محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة بخالص العزاء لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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وفاة معدية الغرق سيارة حادث البحيرة

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