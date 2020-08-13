مستشار الرئيس اللبناني: انفجار المرفأ أصابنا بالحزن.. "والمصايب جاءت فوق بعضها"

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أكد رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، والمسؤول الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن انفجار مرفأ بيروت أصاب اللبنانين والعالم بالحزن الكبير.



وفى رده على علم الرئيس اللبنانى ميشيل عون بالمستودع، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، إن الرئيس تسلم تقرير من جهاز أمن الدولة حول وجود هذه المواد بالمرفأ، وعلى الفور وجه الرئيس بإجراء اللازم لرفع الخطر عن المستودع.



وذكر أن لبنان يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بجانب وباء كورونا، وبالتالى "كل المصايب جاءت فوق بعضها"، ثم انفجار مرفأ بيروت، مضيفًا: "معالجة الوضع الاقتصادي أمر طويل المدي، ونحن بانتظار لعودة البلاد لطبيعتها وتحسن الظروف لجين معالجة الاوضاع الاقتصادية الأخرى".



هذا وقال السفير محمد بدر الدين سفير مصر الأسبق لدى لبنان، خلال تصريحات ـعلامية سابقة، إن هناك إشكالات عميقة في الأوضاع الاقتصادية واختناق سياسي كبير في لبنان.



وأضاف بدر الدين،، أن الأوضاع في لبنان بالغة الصعوبة والدقة، لافتًا إلى أن مصر كانت حريصة دوما على أمن واستقرار لبنان، وتنظر إليها على أنها من المحطات الرئيسية في الأمن العربي.





وتابع، أن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين المصري واللبناني، لافتًا إلى وجود علاقات تاريخية ومصاهرات وعلاقات ثقافية بين البلدين.



وأشار، إلى أن الاختلافات الدينية في المجتمع اللبناني جزء من النسيج العربي، موضحًا أن مصر هي البلد الوحيد في العالم التي تربطها علاقات عميقة ووثيقة مع كل الطوائف اللبنانية.







وأردف، أن مصر لا تحاول استغلال أي طائفة لبنانية لتحقيق أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الأطراف العربية والدولية سرعة في دعم وإغاثة الشعب اللبناني.







وأوضح، أن الجسر الجوي تعبير عن حرص مصر على تقديم كل العون للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها على خلفية انفجار بيروت.



وفي سياق متصل كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن نيتها ترك لبنان والعيش في بلد آخر.



وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا ما نرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرًا".







وتعرضت نادين نسيب نجيم، لإصابة قوية تطلبت دخولها لغرفة العمليات، جراء انفجار بيروت.



يذكر أن الفنانة نادين نجيم، انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "2020"، الذي تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا.



