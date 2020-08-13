"محلية البرلمان" تكشف آخر موعد لدفع جدية التصالح في مخالفات البناء

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قال المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 15 أغسطس هو آخر فرصة لدفع مبلغ جدية التصالح لمن تقدموا في عام 2019.



وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح بشأن التصالح في مخالفات البناء.



وشدد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن صاحب العقار عليه الوصول لصيغة مع صاحب الوحدة السكنية لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء.



وأعلنت محافظة الجيزة أن السبت القادم المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.



كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

