بناء على طلب الجمهور.. مدحت صالح يتألق في غناء "كوكب تاني"

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استجاب الفنان مدحت صالح، لطلب الجمهور وقام بتقديم أغنية "كوكب تاني" وذلك خلال حفله المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وتفاعل الجمهور مع الحفل.





من ناحيه أخرى طرح مدحت صالح، مؤخرا كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.





فى سياق آخر انتهى مدحت صالح، من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.