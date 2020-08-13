رضورى الشربيني تتحدث عن كواليس أول حلقة لها

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلقت رضوى على الصور قائله: " دائماً أول حلقة في كل موسم ببقى متوترة وخايفة بس كالعادة، وحشتوني أوي".


يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت رضوى الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.


كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان.


برنامج "هي وبس"، يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.
رضورى الشربيني تتحدث عن كواليس أول حلقة لها
رضورى الشربيني تتحدث عن كواليس أول حلقة لها

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