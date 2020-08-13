السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:37 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
سيطرت أجهزة الأمن بالجيزة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وقعت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، بمنطقة بولاق الدكرور، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووجود مصابين بنطاق القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفعا ودوافعها، وضبط طرفيها.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، لسماع أقوالهم حول ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم باخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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مشاجرة بولاق الدكرور الجيزة الاسلحة

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