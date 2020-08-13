إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري

فجر المذيع البريطاني بريس مورغان مفاجأة كبيرة، متعلقة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ونشر موغان صورة تجمعه بالنجم البرتغالي على حسابه الشخصي علي تويتر وهو حامل قميص أرسنال في قائلاً " قد حانت هذه اللحظة " في إشارة علي إقتراب إنتقال النجم البرتغالي الي المدفعجية .


وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود رغبه لدي رونالدو في الخروج عن السيده العجوز الموسم المقبل بعد إقصاء الفريق وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد ليون الفرنسي .

وذكرت شبكة " بي بي سي " أن يوفنتوس قد طالب وكيل اللاعب البرتغالي في البحث عن عروض خارجيه من أجل تسويق هداف الفريق وهو ما دفع وكيله الي عرضه علي ثلاث أندية " ريال مدريد ، برشلونة ، باريس سان جيرمان " .

يذكر أن رونالدو يتقاضي في يوفنتوس 30 مليون يورو سنويًا وعقدة يمتد حتي موسم 2022 .

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