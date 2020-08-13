إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال





فجر المذيع البريطاني بريس مورغان مفاجأة كبيرة، متعلقة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .





ونشر موغان صورة تجمعه بالنجم البرتغالي على حسابه الشخصي علي تويتر وهو حامل قميص أرسنال في قائلاً " قد حانت هذه اللحظة " في إشارة علي إقتراب إنتقال النجم البرتغالي الي المدفعجية .









وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود رغبه لدي رونالدو في الخروج عن السيده العجوز الموسم المقبل بعد إقصاء الفريق وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد ليون الفرنسي .





وذكرت شبكة " بي بي سي " أن يوفنتوس قد طالب وكيل اللاعب البرتغالي في البحث عن عروض خارجيه من أجل تسويق هداف الفريق وهو ما دفع وكيله الي عرضه علي ثلاث أندية " ريال مدريد ، برشلونة ، باريس سان جيرمان " .



