"اختار دائرة الخناقات.. بسمة وهبة تعليقًا على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز(فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، قائلة: "أزمة رمضان صبحي فرضت نفسها لأن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى قبل أن يصدم جمهوره ويعلن الرحيل"


وأضافت "وهبة" خلال برنامجها "كل يوم" المذاع شاشة "ON"،::"انتقال صبحي تسبب فى حيرة شديدة عند الجماهير وخاصة أن انتقاله جاء فى توقيت حرج.. ثورة غضب بين جماهير الأهلى وخناقات كبيرة عن سبب انتقال رمضان، لكن الأكيد أن الأهلى خسر لاعب موهوب كان من الممكن أن يكمل مسيرة احترافه لكنه اختار أن يتواجد فى دائرة الخناقات".


وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.


وأعلن مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء قصة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع القلعة الحمراء، بعد اقتراب الجناح الدولي من الإنضمام لصفوف بيراميدز.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

تحدثت مصادر صحفية، أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 ملايين دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز دفعوا نحو 5 ملايين جنيه إسترليني للحصول على بطاقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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